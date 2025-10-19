Çok Bulutlu 17.6ºC Ankara
Türkiye
İHA 19.10.2025 17:17

CHP kongresinde 'şaibe' iddiası

Kars’ta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 39. Olağan İl Kongresi’ne ‘şaibe’ iddiası damga vurdu. Kongrede delegeler ve parti üyelerinin ortaya attığı iddialar gerginliğe neden oldu.

CHP kongresinde 'şaibe' iddiası

CHP 39. Olağan Kars İl Kongresi Halk Eğitim Salonu’nda yapıldı. Kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Kongrede Selim Belediye Başkanı İlyas Barış Koç ile Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, mevcut İl Başkanı Onur Uludaşdemir’i hedef aldı. Uludaşdemir de belediye başkanlarına cevap verdi.

Kongrede divan başkanı CHP’li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’in söz verdiği parti üyesi Ethem Arancıoğlu’nun "Bu yapılan kongre, kongre yönetmeliğine göre çok da uygun gitmiyor. Faaliyet raporu hakkında yoklama yaptırdınız, bununla ilgili lehte ve aleyhte konuşan var mı diye sormadan oylattınız" diye tepki göstermesi ve ardından da fareler ve kediler ile ilgili bir fıkra anlatması salonda sessizliğe neden oldu.

CHP kongresinde 'şaibe' iddiası

Ardından söz alan parti delegesi Kemal Yücesoy’un ortaya attığı ‘şaibe’ iddiası ise tepkilere neden oldu. 

CHP Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, geçtiğimiz günlerde yapılan ve Merkez İlçe Başkanlığını kazanan Tülay Çelik’in de seçimine şaibe karıştığına dikkat çekti.

Selim Belediye Başkanı Barış Koç ise mevcut il başkanı Onur Uludaşdemir’in parti tüzüğüne göre değil kendi çıkarına göre hareket ettiğini söyledi. Uludaşdemir’in kendi hazırladığı liste ile merkez ilçe seçimini aldığını ileri sürdü.

Mevcut Başkan Onur Uludaşdemir ve Ediz Nevruz Yantemur’un yarıştığı ve zaman zaman tartışmaların yaşandığı kongrede oy kullanma işlemleri başladı. Gergin geçen kongreden kimin CHP İl Başkanı çıkacağı ise merak ediliyor.

