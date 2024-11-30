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Türkiye
İHA 30.11.2024 09:34

Freni boşalan kamyon 7 aracı biçti: 3 ölü, 7 yaralı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde freni boşalan bir kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen 7 araca çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Freni boşalan kamyon 7 aracı biçti: 3 ölü, 7 yaralı

Kaza, saat 18.30 sıralarında Nazarköy kavşağında meydana geldi. Patates yüklü kamyon, sürücüsü Dede G.'nin kontrolünden çıkarak kırmızı ışıkta duran araçlara çarptı. Kazada, 45 yaşındaki Arzu Darik Şeneren, 31 yaşındaki Buse Asena Köymen ve 49 yaşındaki Murat Gül yaşamını yitirdi.

Freni boşalan kamyon 7 aracı biçti: 3 ölü, 7 yaralı

2'si ağır 7 kişi yaralandı

Yaralanan 7 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Freni boşalan kamyon 7 aracı biçti: 3 ölü, 7 yaralı

Polis ekipleri, kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken, kazanın kesin nedeni araştırılıyor.

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