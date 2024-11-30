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Türkiye
TRT Haber 30.11.2024 06:13

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu Marmara'nın doğusu, Ege ile Batı Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Rüzgarın Batı Akdeniz ile Kıyı Ege'de güneyli yönlerden, Marmara'da kuzeyli yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bugün yurdun batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevreleri yağışlı geçecek. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenirken, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis etkili olacak.

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Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Yarın, Marmara'nın doğusu, Ege ile Batı Akdeniz'de yağış görülecek. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Rüzgarın bugün ve yarın Batı Akdeniz ile Kıyı Ege'de güneyli yönlerden, Marmara'da kuzeyli yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ise iç ve batı bölgelerde biraz artacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında diğer yerlerde mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor.

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