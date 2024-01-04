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Türkiye
AA 04.01.2024 15:15

Freni arızalanan tır refüje çıkarak durabildi

Çorum'da freni arızalanan tırın, sürücünün manevrasıyla refüje çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmadan durabildiği kaza, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

Gürcistan'dan Adana'ya iş makinesi taşıyan, Gürcistan uyruklu Shota Zoidze idaresindeki tırın freni, Samsun-Ankara kara yolu Çorum Buharaevler Kavşağı yakınlarında arızalandı.

Sürücü, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için manevra yaptı. Yaklaşık 80 metre refüjde ilerleyen tır, trafik levhaları ve lambasına çarptıktan sonra durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü ile tırda bulunan Davit Gorgoshadze, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza nedeniyle yolun Ankara yönünde trafikte aksama yaşandı.

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Çorum Trafik Kazası
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