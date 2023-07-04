Az Bulutlu 27ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 04.07.2023 20:43

Forkliftten devrilen paletlerin altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Erzurum'da, babası Aleaddin Ataş'ın kullandığı forkliftteki devrilmek üzere olan laminantları tutmak isteyen Ahmet Ataş, paletlerin altında kalıp hayatını kaybetti.

Forkliftten devrilen paletlerin altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Öğle saatlerinde, Yakutiye ilçesi Demirciler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Aleaddin Ataş, forkliftle laminant yüklü paletleri kamyona taşırken, iş makinesinin yanında giden Ahmet Ataş, paletlerin devrildiğini görüp tutmak için hamle yaptı.

Forkliftten devrilen paletlerin altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Ahmet Ataş, dökülen paletlerin altında kaldı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayı görenler, Ahmet'i çıkarmak için yardıma gidip laminant paletlerini tek tek kaldırdı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin muayenesinde 14 yaşındaki Ahmet Ataş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili incelemenin ardından Ahmet Ataş'ın cansız bedeni, morga kaldırıldı.

Olay yerine gelen yakınları, Ataş için gözyaşı döktü. 

ETİKETLER
Erzurum
Sıradaki Haber
Tokat'ta, tır gelin arabası oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:10
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
20:51
Fransa Lübnan Merkez Bankası Başkanı'nın ülkedeki tüm mal varlığına el koydu
20:35
Hollanda'da ortaokul ve liselerde cep telefonu yasaklanacak
20:34
Tokat'ta, tır gelin arabası oldu
20:13
Batı Trakya'da camiye saldıran kişiye 2 yıl hapis cezası
20:12
İsrail Cenin'e saldırıyor: 11 Filistinli hayatını kaybetti
Tunceli'nin buzul göllerini görmek için 3 bin rakımlı bölgeye tırmanıyorlar
Tunceli'nin buzul göllerini görmek için 3 bin rakımlı bölgeye tırmanıyorlar
FOTO FOKUS
Kaydıraktan yüzüstü kayarken başını havuz zeminine vuran kişi hayatını kaybetti
Kaydıraktan yüzüstü kayarken başını havuz zeminine vuran kişi hayatını kaybetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ