Tokat'ta, tır gelin arabası oldu

Tokat'ta tır şoförü Ahmet Atar ile Hayrünnisa Yaman'ın düğünü öncesi gelin alma töreninde ilginç anlar yaşandı.

Damat Ahmet Atar, kent merkezinde Yeşilırmak Mahallesi'ndeki gelin evine, süsleyip gelin aracı yaptığı kendisine ait tır ile geldi. Tırı görenler şaşkınlık yaşadı.

Gelin Hayrünnisa, davul zurna ile evden çıkıp, gelinliğiyle damadın kullandığı tıra binerek, kentte konvoy yaptı.

Tokat çevre yolunda tır parkında duran çift müzik eşliğinde oynadı.

Böyle bir gelin arabasının aklından geçmediğini söyleyen Hayrünnisa Yaman, ''Memnun oldum, çok güzel bir şey. Herkesin gelin arabası böyle olmuyor. O yüzden güzeldi'' dedi.

Çok şükür hayallerimi gerçekleştirdim

Ahmet Atar ise ''Bu meslek bize babamızdan kaldı. Çocukluk hayalim olan gelin arabamı 'ne zaman evlenirsem evleneyim tıryapacağım' diye bir hayalim vardı. Allah’a çok şükür hayallerimi gerçekleştirdim. Çok güzel bir duygu'' diye konuştu.