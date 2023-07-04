Az Bulutlu 27ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 04.07.2023 20:29

Tokat'ta, tır gelin arabası oldu

Tokat'ta tır şoförü damat Ahmet Atar, düğün öncesi gelin Hayrünnisa Yaman'ı baba evinden, süsleyerek gelin aracı yaptığı kendi tırı ile aldı.

Tokat'ta, tır gelin arabası oldu
[Fotograf: DHA]

Tokat'ta tır şoförü Ahmet Atar ile Hayrünnisa Yaman'ın düğünü öncesi gelin alma töreninde ilginç anlar yaşandı.

Damat Ahmet Atar, kent merkezinde Yeşilırmak Mahallesi'ndeki gelin evine, süsleyip gelin aracı yaptığı kendisine ait tır ile geldi. Tırı görenler şaşkınlık yaşadı.

Gelin Hayrünnisa, davul zurna ile evden çıkıp, gelinliğiyle damadın kullandığı tıra binerek, kentte konvoy yaptı.

Tokat çevre yolunda tır parkında duran çift müzik eşliğinde oynadı.

Böyle bir gelin arabasının aklından geçmediğini söyleyen Hayrünnisa Yaman, ''Memnun oldum, çok güzel bir şey. Herkesin gelin arabası böyle olmuyor. O yüzden güzeldi'' dedi.

Çok şükür hayallerimi gerçekleştirdim

Ahmet Atar ise ''Bu meslek bize babamızdan kaldı. Çocukluk hayalim olan gelin arabamı 'ne zaman evlenirsem evleneyim tıryapacağım' diye bir hayalim vardı. Allah’a çok şükür hayallerimi gerçekleştirdim. Çok güzel bir duygu'' diye konuştu. 

ETİKETLER
Tokat
Sıradaki Haber
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:10
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
20:51
Fransa Lübnan Merkez Bankası Başkanı'nın ülkedeki tüm mal varlığına el koydu
21:06
Forkliftten devrilen paletlerin altında kalan çocuk hayatını kaybetti
20:35
Hollanda'da ortaokul ve liselerde cep telefonu yasaklanacak
20:13
Batı Trakya'da camiye saldıran kişiye 2 yıl hapis cezası
20:12
İsrail Cenin'e saldırıyor: 11 Filistinli hayatını kaybetti
Tunceli'nin buzul göllerini görmek için 3 bin rakımlı bölgeye tırmanıyorlar
Tunceli'nin buzul göllerini görmek için 3 bin rakımlı bölgeye tırmanıyorlar
FOTO FOKUS
Kaydıraktan yüzüstü kayarken başını havuz zeminine vuran kişi hayatını kaybetti
Kaydıraktan yüzüstü kayarken başını havuz zeminine vuran kişi hayatını kaybetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ