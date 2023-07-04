Eskişehir’de hava sıcaklığı 42 dereceye kadar yükselecek

Yaz aylarının etkisini iyiden iyiye göstermesiyle birlikte bunaltıcı sıcaklar da vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Özellikle öğle saatlerinde etkili olan bunaltıcı sıcaklar, vatandaşlara gölge alan aratıyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından bu gece ve yarın için hava tahmin raporu yayınlandı.

Hava tahmin raporunda, hava sıcaklıklarının yarın 1 ila 3 derece artış göstereceği ifade edildi. Eskişehir’de en yüksek hava sıcaklığının 42 derece ile Sarıcakaya İlçesi’nde, en düşük hava sıcaklığının ise 30 derece ile Mihalıççık İlçesi’nde olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan Odunpazarı, Tepebaşı, İnönü, Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde yarın öğle saatlerinde yerel şiddetli olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak olması bekleniyor.