Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bir üs bölgemize 7 Eylül 2021 tarihinde terör örgütü PKK/YPG tarafından yapılan ÇNRA/Havan atışı tacizi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P.Uzm. Çvş. Muammer YİĞİT şehit olmuştur.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.