Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 15:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fırat Kalkanı bölgesinde bir asker şehit oldu
[Fotoğraf: AA]
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine terör örgütü PKK/YPG tarafından yapılan saldırı sonucunda bir asker şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bir üs bölgemize 7 Eylül 2021 tarihinde terör örgütü PKK/YPG tarafından yapılan ÇNRA/Havan atışı tacizi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P.Uzm. Çvş. Muammer YİĞİT şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.
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