Haber Giriş: Kaynak: AA
Fırat Kalkanı bölgesinde 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Terör operasyonları, yurt içi ve sınır dışında aralıksız sürdürülüyor.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, komandoların terör örgütlerine geçit vermediği belirtilerek, huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişimindeki PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor. Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/jkFHzNbqAc— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 15, 2020
Etiketler: Fırat Kalkanı bölgesi PKK ypg terör operasyonuSon Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 14:44
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