Terör operasyonları, yurt içi ve sınır dışında aralıksız sürdürülüyor.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, komandoların terör örgütlerine geçit vermediği belirtilerek, huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişimindeki PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.