Haber Giriş: Kaynak: AA
Seyir halindeyken alev alan kamyon küle döndü
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde seyir halindeki gübre yükle kamyonda yangın çıktı. Ekipler yangını kısa sürede söndürürken, kamyonda büyük hasar oluştu.
Ertan Karabacak idaresindeki gübre yüklü kamyonun motor bölümü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunun Burgaçlı Tüneli mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
[Fotoğraf: AA]
Aracı durduran sürücünün haber vermesiyle olay yerine Osmaniye, Bahçe ve Düziçi itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangın nedeniyle kamyonda hasar oluşurken, trafik de bir süre aksadı.
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