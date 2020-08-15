Haber Giriş: Kaynak: AA
Sokak düğününe katılan gençler, koronavirüsü hiçe saydı
Konya’nın Beyşehir ilçesinde yapılan sokak düğününde tedbirlere uymayan bir grup genç, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınını adeta hiçe saydı.
Yeni Mahalle’de yapılan sokak düğününde gençler, sosyal mesafe kuralını gözardı etti. Maske kuralına da uyulmayan, salgına davetiye çıkarılan eğlence esnasında gençler çevredekilerin de tepkisini çekti.
Eğlence esnasında arkadaşlarının omuzlarına çıkarak yüzünden çıkardığı maskeyi sallayan bir genç dikkati çekti.
[Fotoğraf: AA]
Mahalle sakinlerince gürültü, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle ihbarda bulunulması üzerine adrese giden polis, düğün sahiplerini ve gençleri uyararak töreni yarım saat öncesinde sonlandırdı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: sokak düğünü koronavirüs Konya covid-19Son Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 15:56
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