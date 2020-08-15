Haber Giriş: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme ittiği 26 sığınmacıyı Türkiye kurtardı
[Fotoğraf: İHA]
İzmir'in Foça ilçesinde Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 26 sığınmacı kurtarıldı. Sığınmacılar, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 26 sığınmacıyı kurtardı.
Sığınmacılar, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: izmir foça sığınmacı Sahil Güvenlik KomutanlığıSon Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 14:26
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