Haber Giriş: Kaynak: DHA
Düğün davetiyelerini dağıtan çift kazada can verdi
[Fotoğraf: DHA]
Evlenmeye hazırlanan bir çift, yakınlarına davetiye vermeye giderken Kağıthane'de geçirdikleri kazada can verdi.
Kutay Ecevit ile Elif Meltem Narman, 30 Ağustos'a nikah tarihi almıştı. İkili, en mutlu günlerinde yanlarında görmek istedikleri sevdiklerini çağırmak için yola koyuldu. Ancak bu son seyahatleri oldu.
Yolculuk sırasında önlerinde ilerleyen otomobile çarptılar. Savrulan motosikletten düşüp arkadan gelen başka bir aracın altında kaldılar. İstanbul Kağıthane'de meydana gelen kazada, Kutay Ecevit ile Elif Meltem Narman olay yerinde hayatını kaybetti.
Çiftten geriye etrafa saçılan düğün davetiyeleri kaldı.
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