Firari FETÖ sanığı Akın İpek İngiltere'de hakim karşısında

Londra'da lüks hayat içinde yaşayan firari FETÖ sanığı Hamdi Akın İpek, İngiliz hükümetine "Beni geri göndermeyin" diye yalvaran mesajlar gönderiyordu.

Pasaportuna el konulan ve sürekli gözetim altında olan FETÖ firarisi İpek, hakim karşısında ter dökecek.

FETÖ sanığı Akın İpek hakkında 15 Temmuz darbe girişimi ile bağlantılı olarak Türkiye'nin iade talebi ile açılan dava Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Mahkeme dosyasında İpek ile birlikte Talip Büyük ve Ali Çelik isimli kişilerin iade talepleri de yer alıyor.

Firari FETÖ sanığı İpek, 23 Mayıs'ta Türkiye'nin iade talebi kapsamında gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılmış, 50 bin sterlin kefaletle serbest bırakılmıştı.

Kaynak: TRT Haber