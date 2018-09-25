FETÖ'nün "kripto asker yapılanmasına" operasyon: 10 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan astsubaylara yönelik Kahramanmaraş, İzmir, Ankara, Niğde, Amasya ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 7 muvazzaf astsubaylar ile 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital malzemeler ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA