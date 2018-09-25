Güvenlik güçleri terör örgütlerine nefes aldırmadı

İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerinin, terör örgütlerine yönelik hem yurt içi hem de yurt dışında çok yönlü mücadelesi devam ediyor.

Güvenlik güçlerince Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak ve menfaatlerini korumak, vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak amacıyla milli birliği, bölünmez bütünlüğü hedef alan PKK/KCK ve FETÖ/PDY ile mücadele azim ve kararlılıkla kesintisiz sürdürülüyor.

Terör örgütlerine karşı etkin mücadele örneği sergileyen güvenlik güçleri, yurt içindeki başarılı operasyonlarıyla PKK/KCK ve FETÖ/PDY üyelerine nefes aldırmadı.

1 Ocak-23 Eylül tarihlerinde yurt genelinde yürütülen operasyonlarda, farklı kentlerde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla çok sayıda yabancının da bulunduğu PKK/KCK üyesi 11 bin 917 kişi gözaltına alındı, 2 bin 707 kişi ise tutuklandı.

Yaklaşık 19 bin kişiye FETÖ'den soruşturma

Terör örgütünün faaliyetlerinin açığa çıkarılarak, sonlandırılması, üyelerinin de yargı önünde hesap vermesi amacıyla adli ve kolluk kuvvetlerince yürütülen çalışmalar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından daha da hız kazandı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adli ve kolluk kuvvetlerince darbe girişiminin ardından bugüne kadar 18 bin 516 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınanlardan 3 bin 380'i cezaevlerine konuldu.

Kaynak: AA