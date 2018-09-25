Van'da terör suçundan aranan 3 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla, çocukların huzur ve güven ortamı içerisinde okullarına gidip gelebilmeleri maksadıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak "Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul servis araçlarının denetimi uygulaması" yapıldı.

Van'da 486 jandarma personelinin 76 ekiple katıldığı uygulamada, trafik ekiplerince 998 servis aracı denetlendi ayrıca 4 bin 910 şahsın kimlik bilgileri kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde "terör örgütüne yardım ve yataklık" suçundan aranan 3 şüpheli yakalandı.

Açıklamada, benzer uygulamalara çocukların güvenliği için eğitim ve öğretim yılı boyunca aralıksız devam edileceği vurgulandı.

Kaynak: AA