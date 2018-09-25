Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan sınıra mobil basın merkezi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (CİB), sınırda görev yapan gazetecilerin çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla, Hatay Reyhanlı'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda mobil basın merkezi açtı.

Askeri hareketlilik ve İdlib bölgesine yönelik intikale dair gelişmeleri takip eden gazetecilerin çalışmalarını kolaylaştırmak, basın mensuplarına yardımcı olmak amacıyla "mobil basın merkezi" olarak hizmet veren tır, sınır kapısına götürüldü.

Sınırdaki gelişmeleri çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubu takip ediyor.

Merkezde, gazetecilere internet erişimi, bilgisayar ve yazıcı gibi teknik destek verilmesinin yanı sıra çay ve kahve ikramı da yapılıyor.

Kaynak: AA