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Türkiye
AA 19.04.2024 15:53

Firari cinayet hükümlüsü, yan daireye kaçabilmek için duvarda delik açmış

Bursa'da polis ekiplerince, aranan firari hükümlü ve şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin polise yakalanmamak için evinin duvarından yan daireye delik açtığı, bu geçidi dolaplarla gizlediği belirlendi.

Firari cinayet hükümlüsü, yan daireye kaçabilmek için duvarda delik açmış

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, kasten öldürme, kasten yaralama, dolandırıcılık ve siber suç gibi olaylardan arananların yakalanması için çalışma yürütüldü.

Kent merkezindeki denetimlerin ardından sabaha karşı 130 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

540 personelin katılımıyla operasyon

Özel harekat ve diğer birimlerden 540 personelin katıldığı operasyonda, firari hükümlü ve şüphelilerin bulunduğu evlerin kapıları koçbaşlarıyla kırılarak içeri girildi.

Ekipler, "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 15 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.K'nin evinde de arama gerçekleştirildi.

İ.K'nin polise yakalanmamak için evinin duvarından yan daireye delik açtığı, bu geçidi dolaplarla gizlediği belirlendi.

Operasyonda ve denetimlerde, İ.K'nin aralarında olduğu 53 firari hükümlü ile ifade veya para cezasına yönelik aranan 60 şüpheli yakalandı.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin cezaevine teslim edildiği, zanlıların işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.

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