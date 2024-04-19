Tokat'ta bazı yollarda çatlaklar oluştu

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün akşam saat 18.11'de merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının 5,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Depremin ardından saat 21.43'te 4 büyüklüğünde, saat 22.31'de 4,4 büyüklüğünde ve saat 00.09'da 4,1 büyüklüğünde dört depremin daha meydana geldi.

Çevre illerden de hissedilen depremlerin ardından ilçe merkezi ile Buğdaylı köyü yolu 6'ncı kilometresi çatlaklar oluştu.

Ayrıca ilçede camilere giremeyen vatandaşlar, Cuma namazını bölgede belirlenen halı saha, okul bahçesi ve açık alanlarda kıldı.