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Türkiye
AA 19.04.2024 15:14

Konya'da araç kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

Konya'da çalıntı, hacizli ve gümrük kaçağı araçların parçalarını bulunduran iş yerlerine düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da araç kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte motor ve şasi numaraları "change" adı verilen yöntemle değiştirilmiş araçlar ile çalıntı, hacizli ve gümrük kaçağı araçların tespitine yönelik çalışma başlattı.

Karatay, Selçuklu ve Meram ilçelerindeki bazı sanayi sitelerinde belirlenen iş yerlerine operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 39 araç motoru, 16 hacizli motor bloğu, 10 araç karoseri, 5 araç kabini, 1 çalıntı traktör, 1 çalıntı araç motor bloğu, 1 araç ve 435 litre motor yağı ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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