Ankara için fırtına uyarısı

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre il genelinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, il genelinde görülecek kuvvetli fırtına nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.