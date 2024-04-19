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Türkiye
TRT Haber 19.04.2024 14:25

Ankara için fırtına uyarısı

Ankara'da bu gece kuvvetli fırtına bekleniyor.

Ankara için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre il genelinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli  fırtına beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, il genelinde görülecek kuvvetli fırtına nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

 

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