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Türkiye
AA 19.04.2024 14:00

Tokat'taki deprem nedeniyle üniversitede ara sınavlar ertelendi

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde dün meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) ara sınavların ertelendiği bildirildi.

Tokat'taki deprem nedeniyle üniversitede ara sınavlar ertelendi

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, deprem nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tokat'ta yaşanan deprem sonrasında üniversite tarafından bir dizi acil önlem alındığını belirten Yılmaz, ilk olarak ara sınavların ertelendiğini duyurdu.

Üniversitede bugün eğitim öğretime de ara verildiğini aktaran Yılmaz, kampüste herhangi bir hasar bulunmadığını, ailelerin telaş etmemesi gerektiğini, öğrenciler için kütüphane, kantinler, spor salonları ve sosyal tesislerin açıldığını anlattı.

Yılmaz, tüm öğrenci ve ailelerinin üniversitenin resmi kanallarından duyuruları takip etmelerinin önem taşıdığına işaret ederek, "Deprem dolayısıyla yurtlarda kalan öğrencilere sıcak çorba ikramı başlatıldı. Deprem sonrası panik yaşayan öğrenciler için merkezi yemekhane önünde çadır kurulumu gerçekleştirildi. Yurtlarda kalmak istemeyen öğrenciler için hazırlanan çadırlar personelin katılımıyla kısa sürede kuruldu. Öğrencilere de uyku tulumları dağıtıldı" ifadelerini kullandı.​​

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