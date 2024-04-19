Parçalı Bulutlu 20.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 19.04.2024 13:42

Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı

Kırklareli'nde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı
[Fotograf: AA]

Bulgaristan'a gitmek için İstanbul'dan hareket eden Halit Karasu idaresindeki yolcu otobüsü Dereköy Sınır Kapısı'na 50 kilometre kala Kavaklı beldesi Koru mevkiinde yoldan çıkarak devrildi.

Sürücünün de yer aldığı 11 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı

Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Cemalettin Akyüz bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

Ekipler, otobüsü devrildiği yerden kaldımaya çalışıyor.

ETİKETLER
Kırklareli Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Ankara'da aranan 1158 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:30
Ankara için fırtına uyarısı
14:15
Manisa'da 27 düzensiz göçmen yakalandı
14:13
Son teslimatını jandarmaya yaptı
14:04
Tokat'taki deprem nedeniyle üniversitede ara sınavlar ertelendi
14:06
45 il için "sarı" uyarı: Fırtına ve sağanağa dikkat
14:02
İşte ÖSYM'nin dünyadan izole sınav merkezi
"Saraybosna'nın hafızası" Vijecnica Kütüphanesi şehrin tarihine ışık tutuyor
"Saraybosna'nın hafızası" Vijecnica Kütüphanesi şehrin tarihine ışık tutuyor
FOTO FOKUS
FETÖ'cü eski emniyet müdürü evindeki gizli geçitte yakalandı
FETÖ'cü eski emniyet müdürü evindeki gizli geçitte yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ