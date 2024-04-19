Son teslimatını jandarmaya yaptı

Koçarlı ilçesinde 23 Haziran 2004 yılında A.B. isimli şahıs, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen baba ve iki oğlunun silahlı saldırısı sonrası öldü.

Olaydan sonra şahıslardan biri yakalanırken baba ve diğer oğlu K.Ü. kayıplara karışarak izini kaybettirdi.

Özel ekip kuruldu

A.B. isimli şahsın öldürülmesi olayı ile ilgili dosya yeniden ele alındı. Bu kapsamda, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Aydın İl jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinden oluşan özel ekip kuruldu.

Dava dosyası üzerinde 6 Şubat'tan itibaren çalışmaya başlayan ekipler, davanın zaman aşım süresinin dolmasına az bir süre kala çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kurye olarak çalıştığı tespit edildi

Titiz çalışmaların ardından firari K.Ü'nün İzmir'in Bornova ilçesinde yemek siparişi verilen bir firmada kurye olarak çalıştığı tespit edildi. Olayın diğer failleri olan babası A.Ü'nün 2018 yılında vefat ettiği, kardeşi A.Ü'nün ise olayın ardından tutuklandığı belirlendi.

Aydın'dan İzmir'e giden özel ekip, firari K.Ü'yü yakalamak için hazırladığı planı devreye koydu.

Jandarma müşteri olarak şahsın çalıştığı yemek işletmesinden sipariş verdi. Olaydan habersiz olan K.Ü. hazırlanan siparişi getirerek, jandarma ekiplerine teslim edince 20 yıl sonra yakalandı.

Aydın'a getirilen şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.