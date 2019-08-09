Batı Karadeniz'de "yeşil altın" olarak bilinen fındığın fiyatının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 17 lira olarak açıklamasının ardından, Sakarya'nın Karasu ilçesinde çiftçiler hasat zamanını umutla bekliyor.

Karasu Ziraat Odası Başkanı Selami Arık, fındık fiyatının temmuz ayında açıklanmasıyla üreticinin mağdur edilmediğini düşündüğünü söyledi.

Fiyatın çok yüksek olmamasına rağmen memnuniyet verici olduğunu belirten Arık, "Devletimize gerçek anlamda teşekkür etmek lazım. İlk defa temmuz ayında bir fındık fiyatı açıklandı, fiyat üreticiyi genel anlamda memnun etti. Yaklaşık 450 bin ailenin geçim kaynağı olan fındığın böyle erken sezonda fiyatının açıklanması gerçek anlamda memnuniyet verici. Başta Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek lazım" diye konuştu.

Arık, rekolte tahmininden sonra firelerin olduğunun düşünülmesi gerektiğini, bölgede yapılan rekolte çalışmalarının verimli olduğunu düşünmediğini aktardı.

Karasu Ziraat Odası mühendislerinin küllenmeyle ilgili saha çalışmaları yaparak, üreticiyi bilgilendirdiğini dile getiren Arık, şöyle devam etti:

"Devletimiz fındığa sahip çıktı. Üretici kendi fındığına sahip çıkabilecek mi? Önemli olan bu. Devlet 'Toprak Mahsulleri Ofisini (TMO) devreye sokarak sizi tüccara mahkum etmeyeceğim.' dedi ama üretici eğer emanetçilik olayını kaldırırsa, fındığın fiyatının daha yükseğe çıkacağını tahmin ediyorum. Eğer üretici fındığına sahip çıkar, emanet işini kaldırırsa fındığın gerçek değerinde satılacağını söyleyebilirim."

"Açık hesap ve emanete fındık vermeyin"

Fındık üreticisi Abdullah İngenç de fiyatın hasattan önce açıklanmasının çiftçiyi memnun ettiğini vurguladı.

Fiyatın biraz daha yüksek olabileceğine değinen İngenç, "Fındığın pazara indikten sonra fiyatı açıklandı mı biz zarar ediyoruz. Fiyatın hasattan önce açıklanması bizim için daha karlıdır. Ona göre harcaması yapılır. Fındık ona göre pazara verilir, ihtiyaç kadar satılır. Açık hesap fındık verildi mi, para etmiyor" ifadelerini kullandı.

İngenç, fındık fiyatının, mahsulün hasattan sonra açık hesap olarak ve emanete verilmediği takdirde daha da yükseleceğini anlatarak, "Herkese sesleniyorum, fındığı ihtiyacınız kadar satın, açık hesap ve emanete fındık vermeyin" dedi.

TMO'nun devreye girmesi halinde fındık fiyatının daha da yükselebileceğine dikkat çeken İngenç, üreticinin fındığın bakımını zamanında yapması, gübrelemesi ve külleme ilacını atmasının verimi yükselteceğini kaydetti.

Kaynak: AA