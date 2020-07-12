İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinde 27 Kasım 2017'de başlayan duruşmalarda, eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeleri ile eski askeri yargıçlar hakim karşısına çıktı.

Yargılamalar sırasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, yargıyı ele geçirmek için sivil imamlara, "3 tay var; Yargıtay, Danıştay, Sayıştay. Buraları ya tamamen ele geçirmemiz lazım ya da bunlardan kurtulmamız lazım" talimatı verdiği deşifre edildi.

Yargı ayağı duruşmalarda deşifre oldu

Duruşmalar sırasında FETÖ'nün yargıyı ele geçirmek için yürüttüğü faaliyetler, terör örgütü elebaşının talimatları, örgütün bu amaçla kullandığı yöntemler teker teker ortaya çıktı.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyeti, sanıkların binlerce sayfayı bulan HTS kayıtları ile ByLock çözüm tutanaklarını tek tek inceledi. İnceleme sonunda FETÖ'nün Yargıtay ve Danıştaya üye seçtirdiği bazı yüksek yargıçların ByLock yazışmalarında, örgütün, 2016'da düzenlenen operasyonlar nedeniyle moralleri bozulan mensuplarına motivasyon için gönderilen mesajları deşifre oldu.

Duruşmaların büyük çoğunluğunda, darbe girişiminin ardından tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici, eski HSYK üyeleri Mustafa Kemal Özçelik, Kerim Tosun ile eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem ve halen tutuklu bulunan eski HSYK Birinci Dairesi Başkanı İbrahim Okur tanık olarak dinlendi.

Bu kişilerin beyanlarıyla Yargıtay ve Danıştaya 2011'deki üye seçiminde örgüt elebaşı Gülen'in talimat verdiği ortaya çıktı.

Tanıklardan eski savcı Ferhat Sarıkaya, Van 100. Yıl Üniversitesi ve Şemdinli soruşturmalarının örgüt talimatıyla yapıldığını itiraf ederken, duruşmalarda bir başka itirafçı tanık, eski HSYK Teftiş Kurulunda çoğunluğu sağlayan ve teftişte verdikleri notlarla yapıdan olmayan yargı mensuplarının yükselmesini engelleyen FETÖ mensubu müfettişlere, teftişe gitmeden önce "cemaatçi yargı mensupları"nın listelerinin dağıtıldığını açıkladı.

Eski askeri yüksek yargıçlar da hesap verdi

FETÖ'nün darbe girişiminin başarılı olması halinde yargılamaları yapacak sözde "sıkıyönetim mahkemeleri"ne atanan eski askeri yüksek yargıçlar da hakim karşısına çıktı.

Bu sanıklar arasında sözde sıkıyönetim direktifi listesinde görev verilen Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin eski üyelerinin arasında bulunduğu 15 askeri hakim yer aldı.

Yargılamalarda, Askeri Yargıtay üyesine 2014'te isimsiz gönderilen darbe yapılacağına ilişkin ihbar mektubunun FETÖ'cüler tarafından nasıl örtbas edildiği de ortaya çıkarıldı.

Örgütün yargıya yerleştirdiği ilk 7 isim

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan yüksek yargıdaki FETÖ yapılanmasına ilişkin davanın esas hakkındaki mütalaasında, FETÖ'nün yargıya yerleştirdiği ilk 7 isim de ortaya çıktı. Tanık beyanlarına göre, eski Yargıtay üyeleri Ahmet Karadavut, Selahattin Atalay, İsmail Köse, Coşkun Demir, Mehmet Uslu, Ali Eryılmaz ve Kuddusi Celalettin Esen'in, cemaatin yargıya soktuğu ilk 7 kişi olduğu belirlendi.

1 yıl 6 aydan 17 yıl 4 aya kadar ceza verildi

Yargıtaydaki duruşmalarda, sanıklar hakkında ayrı ayrı iddianame hazırlanması nedeniyle her bir sanık tek tek yargılandı.

Balyoz, Ergenekon, Devrimci Karargah, OdaTV, Poyrazköy, Kurtoğlu, Zirve Yayınevi, Futbolda Şike gibi soruşturma ve davalarda görev alan isimlerin yanı sıra talimatla örgütün stratejisi ve amaçları doğrultusunda karar veren yüksek yargıçlar, heyet önünde hesap verdi. Yargılanan isimler arasında örgütün Yargıtay, Danıştay ve HSYK "imamları" da yer aldı.

Bugüne kadar açılan 179 davadan 175'inde karar verildi. Karara bağlanan davalarda sanıklar, FETÖ üyeliği ve yöneticiliği ile örgüte yardım suçlarından 1 yıl 6 aydan 17 yıl 4 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Yargılamalar sonrasında eski Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanı Sedat Bakıcı, eski Yargıtay üyeleri Zafer Turanlı, Necmi Özer, İrfan Vural, Ali Sezgin, Ayşe Serpil Altıntaş, Bekir Özenir, eski Danıştay Genel Sekreteri Mustafa Kökçam ile eski Askeri Yargıtay üyesi Yusuf Tamer Çetin beraat etti.

Yargıtay 9. Ceza Dairesinde eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem, eski Askeri İdare Mahkemesi (AYİM) üyeleri Salih Buçukoğlu ile Cemil Çelik ve eski Danıştay üyesi Ramazan Erol'un yargılanmaları sürüyor.

İlk karar eski Yargıtay üyesi Şuayip Şen hakkında

Sona eren yargılamalardan, iki ayrı heyetle davaları gören Yargıtay 9. Ceza Dairesi, ilk kararını 22 Kasım 2018'de açıklayarak eski Yargıtay Üyesi Şuayip Şen'i, terör örgütü üyeliğinden 7,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Bugüne kadar tamamlanan davalarda en yüksek cezayı, FETÖ'nün yargıdaki "taktiksel beyin takımı"nda yer aldığı belirtilen eski Adalet Akademisi başkanı ve eski Yargıtay üyesi Hüseyin Yıldırım aldı. Yıldırım, silahlı terör örgütü yöneticiliğinden 17 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi.

İtirafçı olan eski AYİM üyesi Hamdi Demiralay, eski Yargıtay üyeleri İlhami Dal, Günal Akyol, Mustafa Sarıçam ile eski Danıştay üyesi Vahit Bektaş'a, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı. Demiralay, Dal, Akyol, Sarıçam ve Bektaş en az ceza alanlar arasında bulundu.

Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulunda başmüfettiş iken dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin'i "Ergenekon soruşturması kapsamında dinlettiği" belirtilen eski Yargıtay üyesi Mehmet Arı'ya, FETÖ üyeliğinden 13 yıl 9 ay, başmüfettişliği döneminde firari eski savcı Zekeriya Öz'ü aklayan eski Yargıtay üyesi Halit Kıvrıl da aynı suçtan 8 yıl 9 ay hapis cezası aldı.

"Balyoz", "Askeri Casusluk" ve "Devrimci Karargah" davalarına bakan mahkemelerin kararlarını onayan Yargıtay 9. Ceza Dairesinin eski başkanı Ekrem Ertuğrul, FETÖ'ye yardımdan 3 yıl 9 ay, eski üyesi Ahmet Toker, terör örgütü üyeliğinden 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Örgütün yargı yapılanması içerisinde en önemli 9 isimden biri olduğu ve örgütün "yüksek yargı danışma heyeti"nde görev aldığı belirtilen eski HSYK Genel Sekreteri ve eski Yargıtay Üyesi Mehmet Kaya, FETÖ üyeliğinden 15 yıl, Ergenekon, Balyoz, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) gibi kamuoyunda "kumpas davaları" olarak bilinen davaların soruşturmalarında özel yetkili savcı olarak görev yapan eski Yargıtay Üyesi Mehmet Murat Yönder de aynı suçtan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay ve Danıştaya seçilecek FETÖ üyelerinin belirlendiği 2011'deki toplantıları organize eden eski Yargıtay üyesi Önder Aytaç'a 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, FETÖ'nün Yargıtayda "ceza daireleri sorumlusu" olduğu tespit edilen eski üye Salih Sönmez'i örgüt üyeliğinden 12 yıl 6 ay, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in 2011'deki 160 kişilik Yargıtay üyeliği seçiminde, "üyelerin en az 140'ının cemaatten olması" yönündeki talimatını ileten eski HSYK üyesi Ahmet Berberoğlu'nu aynı suçtan 12 yıl 9 ay 27 gün hapis cezasına çarptırdı.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, FETÖ'nün "Yargıtay ceza daireleri genel sorumlusu" Muharrem Karayol'a "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 13 yıl 15 ay, örgütün yüksek yargı yapılanmasında "Danıştay abisi" olduğu belirlenen eski Danıştay üyesi Galip Tuncay Tutar'a örgüt yöneticiliğinden 16 yıl hapis cezası verdi.

FETÖ'nün sözde sıkıyönetim direktifinde "Ankara 1 No'lu Sıkıyönetim Savcısı" olarak yer alan eski Askeri Yargıtay üyesi Turgay Öztoprak, silahlı terör örgütü üyeliğinden 12 yıl hapis cezası alırken, eski HSYK Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak, FETÖ yöneticiliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Anayasa Mahkemesi üyelerine ceza

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Alparslan Altan 11 yıl 3 ay, eski Anayasa Mahkemesi üyesi Erdal Tercan ise 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Eski Yargıtay ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyesi İbrahim Zengin'e 12 yıl hapis cezası verildi.

FETÖ’nün yargıya yerleştirdiği ilk 7 isim arasında olduğu iddia edilen eski Yargıtay üyesi Mehmet Uslu, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 13 yıl 6 ay hapis cezası aldı, "Amirallere Suikast" ve "Balyoz" soruşturmalarının savcısı Süleyman Pehlivan da aynı cezaya mahkum edildi.

İlhan Cihaner'in Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı dönemde, makamında tutuklanmasına ilişkin süreçte rol oynadığı belirtilen, FETÖ'nün "Yargıtay grup sorumlusu", eski Yargıtay üyesi Çetin Şen'e, örgüt üyeliğinden 12 yıl 9 ay, MHP'li muhaliflerin olağanüstü kongre kararını onayan eski Yargıtay üyesi Oktay Acu'ya ise 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Danıştay üyeleri mahkum edildi

Darbe girişimi öncesinde yüksek yargı üyelerinin görevini sona erdiren yasa görüşmeleri sırasında protesto amacıyla cübbesini Danıştay binasındaki odasının camına asan eski Danıştay üyesi Bülent Olcay da 13 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Yargılamalar sonrasında kapatılan Fatih Üniversitesi Hastanesinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşmesinin feshedilmesi ve MEDULA sisteminden çıkarılmasıyla ilgili yargılamada, örgüt talimatı doğrultusunda diğer örgüt mensuplarıyla yürütmeyi durdurma kararı verdiği ileri sürülen eski Danıştay üyesi Yunus Çetin, 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyesi Şaban Işık 10 yıl, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "O bizim anamız" dediği eski HSYK İkinci Daire Başkanı Nesibe Özer 11 yıl 3 ay, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince görülen Balyoz davasına bakan heyette de yer alan eski Yargıtay üyesi Ali Alçık FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına mahkum edildi. "Futbolda şike davası"nı onayan eski Yargıtay üyesi Mesut Kundakçı da 12 yıl hapis cezası aldı.

Yüksek yargıdaki cezalara ilk onama eski HSYK üyesi Tosun'a

FETÖ üyeliğinden tutuklu iken itirafçı olan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan eski HSYK üyesi Kerim Tosun'a, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Bu ceza Yargıtay Ceza Genel Kurulunca onandı. Böylece, yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davalara ilişkin ilk onama kararı verilmiş oldu.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu bugüne kadar 15 kişi hakkındaki cezayı onadı. Kurul, diğer davalarda verilen kararlara yönelik temyiz incelemelerini sürdürüyor.