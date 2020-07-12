Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Motor şanzımanından uyuşturucu çıktı

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesinde otobüs terminalinde şehirlerarası taşımacılık yapan firmanın emanet toplama odasında arama yaptı.

Narkotik Madde Arama Köpeği Oscar ile birlikte yapılan detaylı aramada motor şanzımanı içerisine zulalanmış vaziyette, 6 paket halinde toplam 2 kilo 676 gram eroin, 1 paket halinde toplam 2 kilo 220 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.