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Bayburt'ta bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, COVID-19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Aydıntepe ilçesi Dumlu köyünün İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı ifade edildi.
Açıklamada, karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi.
Etiketler: covid-19 bayburt koronavirüs Bayburt karantinaSon Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 11:18
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