Türkiye
FETÖ'nün "üniversite yapılanması"na operasyon: 13 gözaltı
21 Ocak 2019 Pazartesi 09:51 - Son Güncelleme 21 Ocak 2019 Pazartesi 09:51
Tokat'ta yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün üniversite yapılanmasında oldukları belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "üniversite yapılanmasına" ilişkin soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Soruşturma çerçevesinde 13 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA
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