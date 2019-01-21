Yerli motor için yatırımlar ilk meyvesini Anka'nın gökyüzüyle buluşmasıyla verirken, yerli helikopter motorunun ilk ateşlemesi yapıldı, tank ve jet motoru geliştirilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Gökbey helikopterinin ilk uçuşu, ÇAFRAD'ın atış testi, Altay tankının seri üretime geçmesi, uzun menzilli bölge hava ve füze savunma Siper ile Akıncı İHA projelerinin başlatılması öne çıkan gelişmeler oldu.

Türkiye, elektromanyetik top sistemi ve lazer gibi geleceğin silahlarına yönelik geldiği noktayı başarılı atış testleriyle ortaya koydu.

Kaynak: AA