Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle yarın Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk resmi ziyaretin ekonomik ve ticari ilişkilerle ilgili iş birliği konusunda yeni alanların keşfedilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgilere göre, son 10 yılda Türkiye'nin Pakistan'a gerçekleştirdiği ihracatta önemli artış görüldü. Pakistan'a ihracat 2008 yılında 155 milyon dolar iken, bu rakam 2017'de yüzde 127 artışla 352 milyon dolara yükseldi.

Pakistan’dan ithalat yüzde 45 azaldı

Türkiye'nin Pakistan'dan gerçekleştirdiği ithalat ise söz konusu dönemde 586 milyon dolardan yüzde 45 azalarak 323 milyon dolara geriledi. Pakistan'ın Türkiye'ye ihracatı, 873 milyon dolar ile 2011 yılında en yüksek seviyeye taşınırken, ilerleyen yıllarda bu rakamlarda düşüş devam etti.

Bu yılın 11 ayında Pakistan'a 415 milyon dolarlık ihracat yapılırken, bu rakam son 10 yılda Pakistan'a gerçekleştirilen en yüksek ihracat olarak kayıtlara geçti. Pakistan'dan yapılan ithalat bu dönemde 305 milyon dolar olarak belirlendi.

Bu kapsamda, Türkiye ve Pakistan'ın "kardeşlik" bağlarının yanında ekonomik bağlarının da güçlenmesi büyük önem taşıyor. Pakistanlı ve Türk yatırımcıların ikili ilişkilerdeki potansiyeli fırsata çevirecek geniş bir ticari alanlarının olduğu görülüyor.

Türkiye'nin Pakistan'a ihraç ettiği ürünler arasında kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, elektrikli makina ve cihazlar, pamuk ipliği, plastik ürünler, suni maddeden hazır eşya, pamuk ipliği, görüntülü telefon cihazları, halı, alüminyum ve alüminyumdan eşya, kimyasal maddeler başı çekiyor.

Pakistan’ın Türkiye'ye gerçekleştirdiği ihracata bakıldığında ise pamuklu mensucat, meşrubat, alkollü içkiler ve sirke, giyim eşyası ve aksesuarları dikkati çekiyor.

Savunmanın en büyük ihracatı Pakistan'a

Türkiye ve Pakistan arasında savunma sanayisinde var olan ilişkiler ise Atak ve MİLGEM konusunda atılan milyar dolarlık imzalarla 2018'de altın çağını yaşadı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayisi (TUSAŞ) ile Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı arasında yürütülen görüşmeler sonunda, yıl içinde 30 adet T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri'nin satışına yönelik sözleşme imzalandı. Bu satışın yanı sıra, lojistik, yedek parça, eğitim ve mühimmat anlamında geniş bir sözleşme paketi üzerinde uzlaşma sağlandı. Bu sözleşmeyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek seferde yapılan en büyük savunma sanayisi ihracatı gerçekleştirilmiş oldu.

2 MİLGEM’in 2’si Türkiye’de 2’si Pakistan’da üretilecek

Pakistan Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı olan korvetlerin üretimini ise ASFAT AŞ üstlendi. Sözleşme kapsamında yer alan 4 adet MİLGEM ada sınıfı korvetten 2'si Türkiye'de, 2'si Pakistan'da üretilecek.

Pakistan Savunma Bakanlığının açtığı denizaltı modernizasyon ihalesini, denizaltıyı yapan Fransız firmaya karşı kazanarak önemli bir başarıya imza atan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Pakistan'daki iş payını artırdı. Agosta 90B sınıfı ikinci denizaltı modernizasyonu için de STM tercih edildi.

STM ayrıca Pakistan Denizde İkmal Gemisi'nin (PNFT) inşasını başarıyla tamamlayarak ekim ayında Pakistan Deniz Kuvvetlerine teslim etti.

Yeni ürünlerin ihraç edilmesi bekleniyor

Pakistan ordusunun modernizasyonu ve kabiliyetlerinin artırılmasında son dönemde önemli sorumluluklar alan Türk savunma sanayisi, gelecek dönemde ülkede yeni projelere imza atmaya hazırlanıyor. Pakistan'da kullanılan Türk savunma sanayisi ürünlerine önümüzdeki dönemde deniz platformları ve mühimmatlar başta olmak üzere yenilerinin eklenmesi bekleniyor.

Kaynak: AA