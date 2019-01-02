Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2019’da sanayici, girişimci ve araştırmacılara bütüncül bir model ile 5 koldan destek sağlayacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle birlikte yeniden yapılandırılan bakanlık, TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve Bölge Kalkınma İdareleri ile birlikte toplamda 5.6 milyar TL destek verecek.

"2019 yılı destek bütçesi ödeneği 5 milyar 600 milyon TL’dir"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yeni yılda tüm imkanlarımızla sanayici, girişimci ve araştırmacıların yanında olmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz yeni dönemde yatırım teşvikleri, kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idarelerini bünyemize kattık. Böylelikle, sunduğumuz tüm destekleri daha bütüncül ele alabiliyoruz. İlgili kuruluşlarımızla birlikte bakanlığımızın 2019 yılı destek bütçesi ödeneği 5 milyar 600 milyon TL’dir. Ülkemize hayırlı olsun.” dedi.

Yeni bakış açısı desteklere yansıdı

Yeni hükümet sistemiyle birlikte bazı bakanlıklar kapatılırken, bazıları da birleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da yeni sisteme uyum sağlamak amacıyla yeniden yapılandırıldı. Bu çerçevede, daha önce başka bakanlıkların uhdesinde bulunan kurum ve kuruluşlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda toplandı.

Bu yeni durum, üretim yapan, yeni bir fikri olan, sanayi ve teknoloji alanında bilimsel çalışmalar yürüten kişilere verilecek desteklerin bütüncül bir model içerisinde değerlendirilmesini sağladı. Bu yeni bakış açısı, bakanlığın 2019 yılı desteklerine yansıdı.

Kaynak: TRT Haber