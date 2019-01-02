Akdeniz'in Hatay sahilinde, Katar'dan gelen dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) depolama gemisinden, BOTAŞ'a ait dünyanın en büyük FSRU gemisine (yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi) 206 bin metreküp sıvı gaz aktarımı yapıyor.

BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Dörtyol Terminaline yanaşan, alanında dünyanın en büyüğü olan 315 metre uzunluk ve 206 bin metreküp LNG depolama kapasiteli "Al Sadd" isimli Katar gemisinden, yine alanında dünyanın en büyüğü olan BOTAŞ'a ait 345 metre uzunluğa ve 263 bin metreküp depolama kapasitesine sahip FSRU gemisine, LNG aktarımı için düğmeye basıldı.

Aktarımı iki gün sürecek sıvı gaz (LNG) 130 milyon metreküp doğal gaza dönüştürülecek.

FSRU tesisinde doğal gaza dönüştürülen gaz daha sonra Türkiye'nin doğal gaz boru hattı sistemine verilecek.

Tek seferde yapılan bu dev aktarımda dönüştürülen doğal gaz ile Türkiye'nin kış döneminde bir günde tükettiği doğal gazın üçte ikisi karşılanabiliyor.

Dünyanın en büyük FSRU gemisi

FSRU gemisi, 263 bin metreküp depolama alanına sahip. 345 metre uzunluğundaki gemi, 55 metre genişliği ile dünyanın en büyük FSRU gemisi özelliğini taşıyor. Gemi, günlük maksimum 20 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip. Bir depo LNG ile Türkiye'nin yüzde 20'sinin günlük doğalgaz ihtiyacı karşılanıyor. Yüzen bir fabrika özelliğini taşıyan gemi için özel iskele inşa edildi. Dörtyol ilçesinde bulunan BOTAŞ Terminalinin deniz kıyısına LNG taşıyan, FSRU gemilerinin yanaşabilmesi için 2.2 kilometre uzunluğunda iskele inşa edildi. Hareket edebilir olması sebebiyle, ihtiyaç duyulan bölgeye transferi sağlanan gemi, hem az maliyeti, hem de kısa sürede devreye girebilme özelliğini taşıyor. Dünya genelinde, 14 ülkede 29 FSRU gemisi bulunuyor.

Kaynak: TRT Haber