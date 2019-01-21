Alınan bilgiye göre, dün Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile Edirne'de gözaltına alınan 22 yaşındaki İ.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

İ.D. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

"Kendini polis olarak tanıttı"

Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğüne 11 gün önce başvuran N.Ş, ev telefonundan arayan bir kişinin kendisini polis olarak tanıtıp "Bankadaki paranız FETÖ tarafından çekilecek, onlar çekmeden çekmeniz gerekiyor." dediğini, bunun üzerine bankadan çektiği 100 bin euroyu söz konusu kişiye verdiğini öne sürmüştü.

Bunun üzerine harekete geçen Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını izleyerek İ.D'yi Edirne'de yakalamıştı.

Gözaltına alınan İ.D'nin evinde yapılan aramada, 15 bin 500 euro ele geçirilmiş ve şüphelinin 2016 yılından bu yana birçok vatandaşı dolandırdığı belirlenmişti.

Kaynak: AA