Türkiye
FETÖ'nün TSK yapılanmasına soruşturma30 Eylül 2019 Pazartesi 10:28 - Son Güncelleme 30 Eylül 2019 Pazartesi 10:37
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ'nün TSK yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 8’i muvazzaf astsubay olmak üzere toplam 11 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına yönelik olarak 8'i muvazzaf astsubay olmak üzere 11 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Konya merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, diğer zanlıları arama çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber