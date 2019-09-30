Türkiye

FETÖ'nün TSK yapılanmasına soruşturma

30 Eylül 2019 Pazartesi 10:28 - Son Güncelleme 30 Eylül 2019 Pazartesi 10:37

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ'nün TSK yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 8’i muvazzaf astsubay olmak üzere toplam 11 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.