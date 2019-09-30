Türkiye

Adana'daki bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerin kimlikleri belli oldu

30 Eylül 2019 Pazartesi 09:16 - Son Güncelleme 30 Eylül 2019 Pazartesi 09:35

Adana'da, içinde özel harekat polislerinin olduğu zırhlı polis servisine yapılan bombalı saldırıyı düzenleyen MLKP üyesi 2 teröristin kimliği belli oldu. Polis teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı.

[Adana'daki bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin MLKP üyesi Ozan Sözmen ve Fırat Şeran olduğu belirlendi. Fotoğraflar: DHA]