Haber Giriş: 16 Eylül 2021 Perşembe 10:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ'nün sözde sorumlusu İnandı hakim karşısına çıkacak
[Fotoğraf: AA]
MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün hakim karşısına çıkacak.
FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı için "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.
İnandı, bugün Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.
MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, hakim karşısına çıkıyor. Davanın detaylarını @trthaber muhabiri Semih Kılıç aktardı. pic.twitter.com/8guatB0AJx— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 16, 2021
MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen İnandı, 5 Temmuz'da adli makamlara teslim edilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Orhan İnandı hakkında hazırlanan iddianame, 16 Temmuz'da mahkemeye gönderilmişti.
Etiketler: Darbe Girişimi FETÖ Terörle Mücadele
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