Ankara'da aşılama çalışmaları hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinin yanı sıra organize sanayi bölgeleri, vatandaşların yoğun bulunduğu meydanlar, Esenboğa Havalimanı, AŞTİ ve Yüksek Hızlı Tren Garı gibi yerlerde devam ediyor.

Ankara İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ahmet Zülfikar Akelma, Ankara'da koronavirüs vakalarının seyri ve aşılama çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunudu.

"Aşılanma oranımız iki dozda yüzde 70"

Doç. Dr. Akelma, "Şu anda 18 yaş ve üzerindeki aşılama oranımız tek dozda yüzde 87, iki dozda ise yüzde 70. Bu rakamlar bizim için çok umut verici. Bu rakamlardan şunu anlıyoruz; Ankara'daki vatandaşlarımızın aşı konusunda tereddütleri yok, aşı olmak noktasında istekleri var" değerlendirmesinde bulundu.

İkinci doz aşılamada yüzde 80 oranının üzerine çıkılmasının önemine işaret eden Akelma, başkentte 18 yaş ve üzeri aşılamada yüzde 100 oranını hedeflediklerini vurguladı.

"Ankara'da 12 gebe COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti"

Akelma, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden gebelerin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirerek şöyle devam etti:

"2021 yılında Ankara'da 12 tane gebe yani gebelik döneminde veya doğumdan sonraki 42 gün içinde olan kişi, COVID-19 enfeksiyonuna bağlı hayatını kaybetti. Bu gebelerden 5'i Ankara'da, 7'si Ankara dışında ikamet eden ve bize sevkle gelen gebelerden oluşuyor. Bizim gördüğümüz kadarıyla gebelerin bir kısmında aşı tereddüdü, kararsızlığı var. Gebe olup COVID-19'a bağlı hayatını kaybeden 12 kişinin hepsi aşısızlardan oluşuyor."

"Gebelerin aşılanmasının önünde herhangi bir engel yok"

Doç. Dr. Ahmet Zülfikar Akelma, "Tüm hamileler mutlaka aşı olsunlar. Ağır tabloyla karşılaşmak istemiyoruz. Gebelerin aşılanmasının önünde herhangi bir engel yok. Elimizde yeterince bilimsel veri var. Aşıyla ilgili tereddütlerini bir an önce sonlandırıp karar versinler. Onları da aşıya bekliyoruz.

Gebelerin aşı olmasının bebeğine herhangi bir zararı yok. Tam tersine gebelerde, aşı olduklarında ortaya çıkan antikorlar, bazılarında plasenta aracılığıyla bebeğe de geçip bebek için koruyucu dahi olabilir. Yani faydalı olur" dedi.

"15-30 yaş grubunda şu an aşılama oranımız ilk dozda yüzde 66"

Bir soru üzerine, Ankara'da çocuk ve gençler arasındaki aşılanma oranlarını da paylaşan Akelma, "15-30 yaş grubunda şu an aşılama oranımız ilk dozda yüzde 66 ve bu oran artıyor. 12-15 yaş arasındakilerde de aşılama artıyor ancak henüz tabii ki bu oranların altındayız" dedi.

Doç. Dr. Akelma, aşılanma oranı en yüksek grubun 60 yaş ve üstündekiler olduğunu belirterek, "60 yaş ve üstündekiler için aşılanma oranlarımız, yüzde 90-95'in üstünde. 30 yaşın altında ise aşılama düşüyor ama burada da artışı görmeye başladık. Özellikle okulların açılmasıyla birlikte arttı. Üniversiteler açılınca da muhtemelen aşılama oranımız artacak. Yaş büyüdükçe aşılama oranı artıyor, düştükçe azalıyor" diye konuştu.

"Günlük 140 bin aşı yapabiliriz"

Birçok alanda yapılan aşılama faaliyetleri ile vatandaşların kolayca aşıya erişebildiğine dikkati çeken Akelma, "Mevcut aşı potansiyeli olarak günlük 140 bin civarında aşı yapabiliriz. Şu an bu potansiyelin yaklaşık 30-40 binini kullanıyoruz yani yüzde 30-40'ını bile değil" açıklamasında bulundu.

Akelma, aynı zamanda bir "üniversite şehri" olan Ankara'ya farklı illerden öğrencilerin eğitimleri için gelmeye başlayacağına işaret ederek gençlere "önce aşıya sonra kampüse" çağrısıyla aşılarını tamamlama ricasında bulundu.

"Yoğun bakım ve servislerde gençlerin ağırlığı arttı"

Bireysel tedbirlere uymada genel anlamda bir gevşeklik yaşandığına işaret eden Akelma, maske, mesafe gibi önlemlere yeterince dikkat edilmemesinin etkisiyle, geçen yıl görülmeyen nezle, grip gibi viral solunum yolu enfeksiyonlarının da bu sene görülmeye başlandığına dikkati çekti.

Akelma, vatandaşların bireysel tedbirlere kararlılıkla uyması ve aşılarını olmasının önemine vurgu yaparak, "Yoğun bakımlar ve servislerde yatan hastaların yüzde 90'a yakınını bir şekilde aşısı tam olmayan gruplar oluşturuyor. Bunlar içerisinde gençlerin de ağırlığı arttı" diye konuştu.

PCR testlerinde mevcut kapasitenin yüzde 25'i artış oldu

Akelma, Ankara'daki merkezlerde PCR testi artışıyla ilgili şunları kaydetti:

"6 Eylül'den sonra bazı durumlarda tarama amaçlı PCR testi yapılması gündeme geldi. Bu kapsamda mevcut sayımızın yüzde 20-25'i kadar bir artış oldu. Ancak bu artışı tolere edebiliyoruz. Bu artışla birlikte sonuç verme süremizde bir değişiklik yok. Mevcut kapasitemizle şu anda bunun üstesinden geliyoruz. Burada daha da artış olursa birtakım ek önlemlerle destekleyeceğiz."