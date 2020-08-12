Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Durdane T. ile avukatı katıldı.

Sanık Durdane T., hakkındaki örgüt mensubu olduğuna ilişkin beyanları kabul etmediğini savunarak, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, sanığın, ByLock kullandığını, üniversite yıllarından itibaren örgüt toplantılarına katıldığını ve FETÖ'ye ait okullarda görev yaptığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Durdane T.'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.