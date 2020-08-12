Haber Giriş: Kaynak: AA
Manisa'da 732 kök Hint keneviri ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Soma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 732 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Soma İlçe Jandarma Cenkyeri Karakol Komutanlığı ekipleri, Avdan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda arazi taraması gerçekleştirdi.
Ekipler, ormanlık alan içerisinde boyları 150 santimetreye kadar ulaşan kenevir bitkileri tespit etti.
Yapılan aramalarda 732 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
Etiketler: Manisa hint keneviri uyuşturucu operasyonuSon Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 10:49
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