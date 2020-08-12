İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçıracağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

1 kişi gözaltına alındı

Teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmaları sonrası 11 Ağustos'ta Arnavutköy'de bir depoya düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda, Miletos, Rodos, Knidos, Kırım ve Ganos tipi şarap ve zeytinyağı taşımacılığında kullanılan 39 amfora ile 1 antik dönem "T" tipi döküm demir çapa ve 2 ahşap çapa ele geçirildi.

MÖ 2200 ile MS 1400 yılları arasında yapıldığı ve batık gemilerden çıkarıldığı belirlenen tarihi eserlerin İstanbul Arkeoloji Müzesine teslim edileceği ifade edildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.