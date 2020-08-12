Haber Giriş: Kaynak: AA
Kars'ta bir köyde karantina başlatıldı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Çardakçatı köyünde karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, COVID-19 önlemleri çerçevesinde köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.
Etiketler: Kars karantina koronavirüsSon Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 11:03
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