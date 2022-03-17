Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 10:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ'cü eski komisere 6 yıl 3 ay hapis cezası
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Gaziantep'te, FETÖ'ye yönelik davada yargılanan eski komisere 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski komiser İsak T., 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, avukatı ile katıldı.
Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını ve örgüt evinde kaldığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık İsak T.'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
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