Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 10:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da et işleme fabrikasında yangın
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Avcılar'da et işleme fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrasında fabrikada hasar meydana geldi.
İstanbul'un Avcılar ilçesinde faaliyet gösteren et işleme fabrikasında elektrik sayaçlarının bulunduğu bölümde yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Fabrika çalışanları, iş yerinden kısa sürede tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle hasar meydana geldi.
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