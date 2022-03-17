Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 10:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de otomobil tıra çarptı: 1 ölü
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İzmir'de Özcan Bakoğlu yönetimindeki otomobil, Çeşme Otoyolu Güzelbahçe yol ayrımı yakınında arıza nedeniyle emniyet şeridinde bekleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne kayıtlı Fuat Özcan Özinan idaresindeki çöp tırına arkadan çarptı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Bakoğlu'nun hayatını kaybettiği, tırın altında tamir yapan Ali Turan'ın yaralandığı belirlendi.
112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Turan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Etiketler: İzmir Trafik Trafik Kazası
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