Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 09:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çöp konteynerinde çıkan yangın park halindeki aracı yaktı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Sultangazi'de çöp konteyneri henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Çıkan yangında alevler park halindeki hafif ticari bir araca sıçradı. Yangın, ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.
Dün akşam saatlerinde, İsmetpaşa Mahallesi 80 Sokak üzerinde bulunan çöp konteynerindeki çöpler, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Alevler, bir süre sonra konteynerin yanında park halinde bulunan hafif ticari araca sıçradı.
Çevredekiler bir yandan yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale ederken bir yandan da itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine giden itfaiye ekipleri, çöp konteyneri ile yanan araca müdahale ederek alevleri söndürdü.
Araçta büyük çapta hasar oluştu.
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