Erzurum'da son günlerde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Yoğun kar ve yüksek kesimlerde tipinin görüldüğü kentte, kırsaldaki 264 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle Ağrı'da 56, Ardahan'da 33 ve Kars'ta ise 12 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel idarelerinin ekipleri, kırsalda yoğun karla mücadele çalışması yürütüyor.

Öte yandan Iğdır'da kapalı 42 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.