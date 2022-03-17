Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 09:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu'da kar ulaşımı aksattı: 365 köy yolu kapandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 365 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Kapalı yolların açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Erzurum'da son günlerde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açıyor.
Yoğun kar ve yüksek kesimlerde tipinin görüldüğü kentte, kırsaldaki 264 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kar ve tipi nedeniyle Ağrı'da 56, Ardahan'da 33 ve Kars'ta ise 12 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel idarelerinin ekipleri, kırsalda yoğun karla mücadele çalışması yürütüyor.
Öte yandan Iğdır'da kapalı 42 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Etiketler: Erzurum Ağrı Kars Ardahan Kar Yağışı Hava Durumu
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