Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 10:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de otomobilin çarptığı yaya öldü
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kaza yerinden kaçan sürücü yakalanarak tutuklandı.
Eskişehir'de Yunus B. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Harun Bilgen'e ve park halindeki minibüse çarptı.
Kazada ağır yaralanan Bilgen, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza yerinden kaçan sürücü, Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Eskişehir Trafik Kazası Trafik
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