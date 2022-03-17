Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 10:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu tacirine 20 yıl hapis cezası
[Fotoğraf: DHA Arşiv]
Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa 20 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 45 bin lira adli para cezası verildi.
Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan S.G. duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'ndeki ikametinde sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.
Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak, S.G.'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 20 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 45 bin lira adli para cezasına çarptırdığı S.G.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Etiketler: Adana Uyuşturucu Narkotik
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